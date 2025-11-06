Maratonda sonuncu koşucuya destek

Geçtiğimiz pazar günü düzenlenen İstanbul Maratonu'nda bu yılın en dikkat çekici anlarından biri yaşandı.

Bu anlar da, sonuncu koşucunun halkın coşkulu desteği eşliğinde bitiş çizgisine yaklaşması oldu.

Trafiğe açılmayı bekleyen yolda, arkasında ilerleyen otobüs ve ambulanslar, koşucuyu engellemeden, yavaşlayarak yarışını tamamlamasını bekledi.

İzleyiciler alkış ve tezahüratlarla moral verirken, maratonun sadece hız olmadığını da gösterdi.