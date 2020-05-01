Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Fenerbahçe'de yeni sezon yapılanması tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör konusunda sıcak saatlerin yaşandığı Sarı-Lacivertliler'de bir yandan da yeni sezona yönelik adımlar atılıyor. Bu kapsamda Samandıra'da yeniden kolej ruhunu oluşturmaya çalışan ve takımın üzerinde son yıllarda üst üste yaşanan başarısızlıkla oluşan ölü toprağını atmayı hedefleyen Sarı-Lacivertliler'de hem teknik heyeti güçlendirmek hem de bu hedefe uygun bir isim olması sebebiyle önemli bir takviye yapılıyor.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; 2003-2008 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve bu 5 sezonda 3 şampiyonluk bir de Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline ulaşma başarısı elde eden Mehmet Aurelio önümüzdeki sezondan itibaren Fenerbahçe'de görev yapmaya başlayacak. Futbol oynadığı dönemde taraflı tarafsız herkesin sempatisini toplayan hatta Türk vatandaşlığına geçerek milli formamızı da sırtına geçiren Marco Paşa, tam 12 yıl aradan sonra Fenerbahçe çatısı altına geri dönüyor.

Kasımpaşa, Göztepe, Sakaryaspor gibi takımlarda yardımcı teknik direktörlük görevini yürüten Aurelio, son olarak ise 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorumspor'un teknik direktörlüğünü yürütüyordu. Aurelio'nun yanı sıra eski futbolculardan teknik direktörlük kariyeri bulunan başka isimlerin de teknik heyete katılabileceği ve önümüzdeki günlerde bu isimlerin de netleşeceği kaydedildi.