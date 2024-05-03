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        Haberler Gündem Mardin'de 78 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Güncel haberler

        Mardin'de suç makinesi yakalandı

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan 78 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 18:23 Güncelleme: 03.05.2024 - 18:23
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        Mardin'de suç makinesi yakalandı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Mazıdağı ilçesinde Tanrıyolu Mahallesinde bir eve düzenlenen operasyonda, öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından hakkında kesinleşmiş 78 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan ve bu suçlardan 4 yıldır aranan V.Ö. yakalandı.

        Hükümlünün yakalanmasına yönelik 4 ayrı adreste yapılan aramada, 3 av tüfeği, 3 tabanca, 4 şarjör ve 63 mermi ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından hükümlü cezaevine gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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