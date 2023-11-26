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        Mardin 1969 Spor - Kırıkkalegücü: 2-0

        MARDİN1969 Spor, TFF 3´üncü Lig 1´inci Grup 12´nci hafta maçında konuk ettiği Kırıkkalegücü'nü 2 -0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 18:18 Güncelleme: 26.11.2023 - 18:20
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        Mardin 1969 Spor - Kırıkkalegücü: 2-0
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        MARDİN1969 Spor, TFF 3´üncü Lig 1´inci Grup 12´nci hafta maçında konuk ettiği Kırıkkalegücü'nü 2 -0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

        21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı Tolga Tuna yönetti. Mardin Spor oyuncuları, sahaya `Kadına Şiddete Sıfır Tolerans´ yazılı pankartla çıktı. Taraftarı önünde maça hızlı başlayan Mardin 1969 Spor, 1´inci dakikada kornerden İslam Çerioğlu'nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı, Mardin 1969 Spor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.

        Karşılaşmanın ikinci yarısında da ataklarını sıklaştıran Mardin temsilcisi, 88´inci dakikada Ali Kemal Özkan'ın yerine oyuna giren Serdar Yiğit'in 90+6'da attığı golle 2-0 öne geçti. Mardin 1969 Spor, müsabakayı 2-0 kazanarak haftayı 3 puanla tamamlayıp puanını 14'e çıkardı. Ligde 8. sıraya yükselen Mardin 1969 Spor, 2 Aralık'ta Kapez Spor deplasmanına gidecek.

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