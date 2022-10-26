Mardin'de "Uluslararası Göç ve Yükseköğrenimde Göçmenler Kongresi" devam ediyor

MARDİN (AA) - Mardin'de Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından düzenlenen "Uluslararası Göç Ve Yükseköğrenimde Göçmenler Kongresi" devam ediyor.

Üniversite kampüsündeki Kasımiye Salonu'nda düzenlenen kongrenin 3. Oturumu MAÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Muhammet Cevat Acar başkanlığında yapıldı.

Oturumda Anadolu Ajansı Haber Akademisi Müdürü Dr. Alptekin Cihangir İşbilir de üçüncü oturumda 'Uluslararası Öğrencilere Yönelik Sosyal Uyum Ve Sosyalleşme Programlarının Başarısı ve Deradikalizasyon Etkisi' üzerine sunum yaptı.

İşbilir, Türkiye'nin son yıllarda uluslararası öğrenciler için önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu durum ülkemiz için çok önemli bir zenginlik ve büyük bir fırsat. Uluslararası öğrencilere yönelik sosyal uyum programlarının başarısı ise bölgesel barış ve istikrar için hayati önem teşkil ediyor. Bu vizyonla, ülkemize eğitim için gelen uluslararası öğrencilerin hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan, kaliteli bir eğitim alarak ülkelerine dönmelerini temin etmemiz gerekiyor. Bu konuda medya kuruluşlarının üzerine ciddi sorumluluklar düşüyor. Anadolu Ajansı’nın icra ettiği 'barış gazeteciliği' ve yeni kurulan 'ayrımcılık hattı' sosyal barış ve güven inşasına ciddi katkıda bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda çokça gündemimizi meşgul edecek göç ve radikalleşme konularını toplumun bütününü kapsayan ve dinamik bir yaklaşımla ele almak zorundayız."

"Uluslararası öğrencilere yönelik yapılan alan araştırmaları kültürel yakınlık, misafirperverlik ve tarihi bağlar gibi olumlu faktörlerin memnuniyet sebebi olmasına rağmen yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık türleri gibi olumsuz faktörlere de öğrencilerin zaman zaman maruz kaldığını göstermektedir." diyen İşbilir, şöyle devam etti:

"Bu itibarla, hem uluslararası öğrencilerin hem de çeşitli toplum kesimlerinin sosyal dirençliliğinin arttırılması ve ortak değerler çerçevesinde aidiyet ve güven hislerini güçlendirecek programların stratejik bir plan çerçevesinde uygulanmasının zarureti ortaya çıkmaktadır. Şayet uluslararası öğrencilere yönelik başarılı ve kuşatıcı sosyal uyum programları sürdürülebilir bir şekilde uygulanabilirse hem öğrencilerin radikalleşme sarmalına düşmeleri önlenmiş olacak hem de bu önemli fırsatlar barındıran nitelikli insan kaynağı en verimli bir şekilde değerlendirilmiş olacaktır."

Göç ve göçmen olgusunun eğitim başta olmak üzere farklı yönleriyle ele alınacağı kongre, gün boyu iki ayrı salonda oturumlarla devam edecek.

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