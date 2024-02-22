Caddede silahlı saldırıda öldü MARDİN'de, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancayla ateş ettiği Hasan Oğuz (30), yaşamını yitirdi. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay, dün gece, Midyat ilçesi Seyfettin Güneştan Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Oğuz, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancayla ateş etmesiyle yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Oğuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Oğuz'un cansız bedeni otopsi için Midyat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.02.2024 - 12:11 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:11 facebook

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