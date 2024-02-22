Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Hasan O'nun cesedi otopsi için Midyat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle Seyfettin Güneştan Caddesi'nde dün gece Hasan O. (28) kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

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