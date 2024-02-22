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        Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

        Mardin'in Midyat ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 11:39 Güncelleme: 22.02.2024 - 11:39
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        Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
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        Mardin'in Midyat ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle Seyfettin Güneştan Caddesi'nde dün gece Hasan O. (28) kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Hasan O'nun cesedi otopsi için Midyat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Polis, olayın ardından kaçan zanlı veya zanlıları yakalamaya çalışıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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