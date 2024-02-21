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        Midyat Belediye Başkan Adayı Şahin, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti

        Midyat Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Veysi Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış ile seçim çalışmaları kapsamında kurum ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 13:22 Güncelleme: 21.02.2024 - 13:25
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        Midyat Belediye Başkan Adayı Şahin, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti
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        Midyat Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Veysi Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış ile seçim çalışmaları kapsamında kurum ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

        Şahin, Yarış ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Midyat Ziraat Odası Başkanlığı, Midyat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Midyat Turabdin Gazeteciler ve Yazarlar Derneği'ne ziyarette bulundu.

        Kurum ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları hakkında bilgi alan Şahin, daha sonra çalışanlarla bir araya geldi.

        Şahin, toplumun her kesimine yönelik çalışmaları iş birliği içerisinde yürüterek, toplumsal dayanışmayı ve sosyal adaleti sağlayacaklarını, açık, net, adil, şeffaf ve gayretli olacaklarını belirterek, yeni projeleri hayata geçirmek için çalışacaklarını kaydetti.

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