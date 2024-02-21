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        Filistinli akademisyen El-Hatip: Gazze'deki insanlar sadece silahla değil, açlıktan da şehit oluyor

        MARDİN Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Filistin Alimler Birliği Üyesi Dr. Huzeyfe El-Hatip, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanlarından kurtulanların açlıktan ölmeye başladığını belirterek, "Oradaki kardeşlerimiz, çok fazla bir şey istemiyorlar, sadece insani yardım istiyorlar. Gazze'de insanlar sadece silahla değil açlıktan da şehit oluyorlar" dedi. İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, aralarında çocukların da olduğu 30 bine yakın insan hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. 3 yıl önce Mardin'e yerleşen Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Filistin Alimler Birliği Üyesi Dr. Huzeyfe El-Hatip, İsrail'in çok vahşi saldırılar gerçekleştirdiğini ve bu saldırılar sonucu her geçen gün yeni katliamlar yaşandığını söyledi. El-Hatip, Gazze'nin kuzey bölgesinde şu an açlığın hakim olduğunu ve insanların açlıktan vefat ettiğini kaydetti. 'SADECE İNSANİ YARDIM İSTİYORLAR' Katliama sessiz kalınmaması gerektiğini ifade eden El-Hatip, "Müslümanlar, bir şey yapmaya çalışıyorlar ama genel olarak şu an acizdirler. İnşallah bir an önce bu acizlikten kurtulurlar. Türkiye, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hem insani yardım hem de hastaları Türkiye'ye getirerek tedavi ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun yıllar sonra Gazze için Mısır'a gitti. Yıllardan beri ilişkiler kesilmişti. Bu ziyaret, ilişkilerin yeniden başlaması için yapıldı. Ziyarette Filistin ve Gazze konuşuldu, ancak şu ana kadar önemli bir adım veya bir müdahale olmadı maalesef. Mısır, arada kapıları açarak insanı yardımların Gazze'ye gitmesine izin veriyor ama bu çok yetersizdir. Çünkü oradaki ihtiyaçlar çok fazladır. İnşallah hem Türkiye'den hem diğer Müslüman ülkelerden daha iyi bir şekilde destek gelir. Özellikle sivil insanlar için güçlü bir destek gelir. Oradaki kardeşlerimiz, çok fazla bir şey istemiyorlar, sadece insani yardım istiyorlar. Gazze'de insanlar sadece silahla değil, açlıktan da şehit oluyorlar" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 14:18 Güncelleme: 21.02.2024 - 14:18
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        Filistinli akademisyen El-Hatip: Gazze'deki insanlar sadece silahla değil, açlıktan da şehit oluyor
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        MARDİN Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Filistin Alimler Birliği Üyesi Dr. Huzeyfe El-Hatip, İsrail’in Gazze’ye yönelik bombardımanlarından kurtulanların açlıktan ölmeye başladığını belirterek, “Oradaki kardeşlerimiz, çok fazla bir şey istemiyorlar, sadece insani yardım istiyorlar. Gazze’de insanlar sadece silahla değil açlıktan da şehit oluyorlar” dedi. İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlayan Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken, aralarında çocukların da olduğu 30 bine yakın insan hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. 3 yıl önce Mardin’e yerleşen Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Filistin Alimler Birliği Üyesi Dr. Huzeyfe El-Hatip, İsrail’in çok vahşi saldırılar gerçekleştirdiğini ve bu saldırılar sonucu her geçen gün yeni katliamlar yaşandığını söyledi. El-Hatip, Gazze'nin kuzey bölgesinde şu an açlığın hakim olduğunu ve insanların açlıktan vefat ettiğini kaydetti. ‘SADECE İNSANİ YARDIM İSTİYORLAR’ Katliama sessiz kalınmaması gerektiğini ifade eden El-Hatip, “Müslümanlar, bir şey yapmaya çalışıyorlar ama genel olarak şu an acizdirler. İnşallah bir an önce bu acizlikten kurtulurlar. Türkiye, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hem insani yardım hem de hastaları Türkiye’ye getirerek tedavi ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun yıllar sonra Gazze için Mısır’a gitti. Yıllardan beri ilişkiler kesilmişti. Bu ziyaret, ilişkilerin yeniden başlaması için yapıldı. Ziyarette Filistin ve Gazze konuşuldu, ancak şu ana kadar önemli bir adım veya bir müdahale olmadı maalesef. Mısır, arada kapıları açarak insanı yardımların Gazze’ye gitmesine izin veriyor ama bu çok yetersizdir. Çünkü oradaki ihtiyaçlar çok fazladır. İnşallah hem Türkiye’den hem diğer Müslüman ülkelerden daha iyi bir şekilde destek gelir. Özellikle sivil insanlar için güçlü bir destek gelir. Oradaki kardeşlerimiz, çok fazla bir şey istemiyorlar, sadece insani yardım istiyorlar. Gazze’de insanlar sadece silahla değil, açlıktan da şehit oluyorlar” diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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