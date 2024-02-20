Mardin'de vatandaşlar uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirildi

Mardin'de polis ekipleri uyuşturucu ile mücadele konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele, eğitim, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri çerçevesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narkorehber" ve "Narko Nokta" projeleri kapsamında 18 etkinlik gerçekleştirildi.

Artuklu, Kızıltepe, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde yapılan faaliyetlerde, kamu personeli, kursiyer ve vatandaşlar olmak üzere toplam 1916 kişiye el broşürü dağıtıldı, bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikler çerçevesinde, "UYUMA" ve "NARVAS" uygulamaları tanıtıldı.

Ekipler, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında okul çevrelerinde öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde denetimlerin düzenli yapıldığını bildirdi.