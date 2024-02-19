Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de "1. Kitap Fuarı" açıldı

        Mardin'e kazandırılan fuar alanında düzenlenen "1. Kitap Fuarı" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 19:03 Güncelleme: 19.02.2024 - 19:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de "1. Kitap Fuarı" açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'e kazandırılan fuar alanında düzenlenen "1. Kitap Fuarı" açıldı.

        Valilik ve Büyükşehir Belediyesince merkez Artuklu ilçesindeki 13 Mart Mahallesi'nde oluşturulan Artuklu Fuar Alanı'nda düzenlenen fuarın açılış töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, kitap okumanın önemine değindi.

        Akkoyun, "2 bin metrekarelik fuar alanını Mardin'e kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu fuar alanı ve bu kitap fuarı okumaya daha çok vesile olur. Her zaman gençlerimize kitap okumanın ne kadar önemli olduğunu ifade ediyoruz. Kitap okumak hafızayı, kelime haznesini ve kişinin kendisini ifade etme yeteneğini güçlendirir. Uyku ve yaşam kalitesini artırır. Fuara katılan bütün yayınevlerine ve yazarlara teşekkür ediyorum." dedi.

        AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak da bu tür etkinliklerin ilime daha rahat ulaşmaya vesile olduğunu belirterek, fuarda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi.

        125 yayınevi ile markanın stant açtığı fuara 20'yi aşkın yazar katılacak.

        Konferans, söyleşi, şiir dinletisi ve müzikal oyunların da yer alacağı fuar 28 Şubat'a kadar ziyarete açık kalacak.

        Törene, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, kurumların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Şiddete uğrayan doktoru polis kurtardı!
        Şiddete uğrayan doktoru polis kurtardı!
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        "Putin'in Navalny'i neden öldürdüğünü biliyoruz"
        "Putin'in Navalny'i neden öldürdüğünü biliyoruz"
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Nafaka krizi
        Nafaka krizi
        Kışın tek ailenin yaşadığı mahalle!
        Kışın tek ailenin yaşadığı mahalle!
        Mekanlardaki bilinen uygulamaya vize
        Mekanlardaki bilinen uygulamaya vize
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Düğün bayramdan sonra
        Düğün bayramdan sonra

        Benzer Haberler

        Mardin'de tanker ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
        Mardin'de tanker ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
        Mardin'de horoz dövüştüren 83 kişiye 578 bin TL ceza
        Mardin'de horoz dövüştüren 83 kişiye 578 bin TL ceza
        Mardin'de horoz dövüştüren 83 kişiye 578 bin 250 lira ceza verildi
        Mardin'de horoz dövüştüren 83 kişiye 578 bin 250 lira ceza verildi
        Mardin'de 3 aracın karıştığı kaza; 2'si ağır 8 yaralı
        Mardin'de 3 aracın karıştığı kaza; 2'si ağır 8 yaralı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
        Mardin'de TIR'ın çarptığı 5 yaşındaki kız çocuğu yaralandı
        Mardin'de TIR'ın çarptığı 5 yaşındaki kız çocuğu yaralandı