Mardin'de firari hükümlü yakalandı

Mardin'de 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, hakkında "silah kaçakçılığı" ve "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarından 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisinin Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 9 ay süren takip sonucu yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısları yakalamaya yönelik faaliyetlerine artan kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi

