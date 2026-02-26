Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de asayiş uygulaması yapıldı

        Mardin'in Artuklu ilçesindeki asayiş uygulamasında 12 araç ve sürücü denetlendi.

        Giriş: 26.02.2026 - 14:00
        Mardin'de asayiş uygulaması yapıldı

        Mardin'in Artuklu ilçesindeki asayiş uygulamasında 12 araç ve sürücü denetlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 25 Şubat'ta saat 20.00-22.00 saatleri arasında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlara yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Uygulama kapsamında, 504 kişi kontrol edildi, 12 araç ve sürücüsü denetlendi.

        Paylaşımda, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini temin etmek amacıyla yürüttüğümüz denetimler, aynı azim ve kararlılıkla kesintisiz şekilde devam edecektir." ifadesine yer verildi.

