        Mardin Haberleri

        Mardin'de bir mahallede atıksu hattı döşeme çalışmaları tamamlandı

        Mardin'de Kabala Mahallesi'nde atıksu hattı döşeme çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 14:26
        Mardin'de bir mahallede atıksu hattı döşeme çalışmaları tamamlandı

        Mardin'de Kabala Mahallesi'nde atıksu hattı döşeme çalışmaları tamamlandı.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi'nde yeni imar alanları ve altyapısı bulunmayan yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarına yönelik başlattığı atıksu hattı döşeme çalışmaları bitirildi.

        Yürütülen çalışmalarda 2 bin 300 metre uzunluğunda, 200 milimetre çapında atıksu hattı imalatı gerçekleştirildi.

        Çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, taleplerinin karşılanmasından dolayı yetkililere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

