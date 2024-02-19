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        Mardin'de tanker ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde tanker ile minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 18:33 Güncelleme: 19.02.2024 - 18:33
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        Mardin'de tanker ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
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        Mardin'in Midyat ilçesinde tanker ile minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

        Midyat-İdil kara yolunun Çayırlı Mahallesi mevkisinde M.İ. idaresindeki 72 EC 608 plakalı tanker ile M.N.B. yönetimindeki 26 PY 93 plakalı minibüs çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Batman ve Midyat'taki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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