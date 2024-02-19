Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de 3 aracın karıştığı kaza; 2'si ağır 8 yaralı

        MARDİN'detanker, cip ve minibüsün karıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Midyat ilçesi kırsal Yayvantepe Mahallesi yakınında meydana geldi. 06 FG9789 plakalı cip, 72 EC 608 plakalı tanker ve yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardaki Münir İ.,(53) Halil B. (65), Cemil S. (65), M. Nuri B. (54), Halise B. (51), Sevda B. (20), Yakup S. (5) ve Yusuf S. (4) yaralandı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Midyat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Münir İ. ile Halil B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 15:59 Güncelleme: 19.02.2024 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de 3 aracın karıştığı kaza; 2'si ağır 8 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN'detanker, cip ve minibüsün karıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Midyat ilçesi kırsal Yayvantepe Mahallesi yakınında meydana geldi. 06 FG9789 plakalı cip, 72 EC 608 plakalı tanker ve yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardaki Münir İ.,(53) Halil B. (65), Cemil S. (65), M. Nuri B. (54), Halise B. (51), Sevda B. (20), Yakup S. (5) ve Yusuf S. (4) yaralandı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Midyat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Münir İ. ile Halil B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Amonyak gazı faciasında flaş gözaltılar!
        Amonyak gazı faciasında flaş gözaltılar!
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        Bu kez kadın maganda takip etti, yol kesti!
        Bu kez kadın maganda takip etti, yol kesti!
        Camide oynayan çocuklara bıçak çekti!
        Camide oynayan çocuklara bıçak çekti!
        İsrail, Brezilya Devlet Başkanını 'istenmeyen kişi' ilan etti
        İsrail, Brezilya Devlet Başkanını 'istenmeyen kişi' ilan etti
        Filistinlilere ramazanda Mescid-i Aksa kısıtlaması
        Filistinlilere ramazanda Mescid-i Aksa kısıtlaması
        Otomobil park halindeydi! Gölette feci son!
        Otomobil park halindeydi! Gölette feci son!
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        NBA All-Star'da rekorlar gecesi!
        NBA All-Star'da rekorlar gecesi!
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Düğün bayramdan sonra
        Düğün bayramdan sonra
        Santos kararını verdi!
        Santos kararını verdi!
        Haluk Levent'ten çağrı
        Haluk Levent'ten çağrı
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi

        Benzer Haberler

        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
        Mardin'de TIR'ın çarptığı 5 yaşındaki kız çocuğu yaralandı
        Mardin'de TIR'ın çarptığı 5 yaşındaki kız çocuğu yaralandı
        Mardin'de silahlı kavgada 17 kişi yaralandı
        Mardin'de silahlı kavgada 17 kişi yaralandı
        Ahmet Türk: Ön seçimde yanlış ve eksik kararlar da alındı
        Ahmet Türk: Ön seçimde yanlış ve eksik kararlar da alındı
        Başından vurulan 18 yaşındaki İdan'ın cinayet şüphelisi kuzeni tutuklandı
        Başından vurulan 18 yaşındaki İdan'ın cinayet şüphelisi kuzeni tutuklandı
        Mardin'de 2 TIR'da 20 bin kaçak cep telefonu 16 bin elektronik sigara ele g...
        Mardin'de 2 TIR'da 20 bin kaçak cep telefonu 16 bin elektronik sigara ele g...