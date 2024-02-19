Mardin'de 3 aracın karıştığı kaza; 2'si ağır 8 yaralı MARDİN'detanker, cip ve minibüsün karıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Midyat ilçesi kırsal Yayvantepe Mahallesi yakınında meydana geldi. 06 FG9789 plakalı cip, 72 EC 608 plakalı tanker ve yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardaki Münir İ.,(53) Halil B. (65), Cemil S. (65), M. Nuri B. (54), Halise B. (51), Sevda B. (20), Yakup S. (5) ve Yusuf S. (4) yaralandı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Midyat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Münir İ. ile Halil B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.02.2024 - 15:59 Güncelleme: 19.02.2024 - 16:05 facebook

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