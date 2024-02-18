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        Mardin'de 2 TIR'da 20 bin kaçak cep telefonu 16 bin elektronik sigara ele geçirildi

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde polisin durdurduğu 2 TIR'da yapılan aramada gümrük kaçağı 20 bin 50 cep telefonu ve 16 bin elektronik sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, ihbar üzerine 2 TIR takibe alındı. Durdurulan TIR'larda yapılan aramada gümrük kaçağı 20 bin 50 cep telefonu, 16 bin elektronik sigara, 1000 adet kablosuz kulaklık ve 80 saç maşası ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, 3 şüpheli 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 10:57 Güncelleme: 18.02.2024 - 11:00
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        Mardin'de 2 TIR'da 20 bin kaçak cep telefonu 16 bin elektronik sigara ele geçirildi
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        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde polisin durdurduğu 2 TIR’da yapılan aramada gümrük kaçağı 20 bin 50 cep telefonu ve 16 bin elektronik sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, ihbar üzerine 2 TIR takibe alındı. Durdurulan TIR'larda yapılan aramada gümrük kaçağı 20 bin 50 cep telefonu, 16 bin elektronik sigara, 1000 adet kablosuz kulaklık ve 80 saç maşası ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, 3 şüpheli 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet’ suçundan gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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