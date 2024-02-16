Başından vurulan 18 yaşındaki İdan, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti (2) SONYOLCULUĞUNA UĞURLANDI Mardin'de başından silahla vurulmuş halde bulunan ve bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İdan Yavuz (18), Mazıdağı ilçesi kırsal Kocakent Mahalle Mezarlığında gözyaşları ve ağıtlarla toprağa verildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan İdan'ın amcası F.Y., yengesi G.Y. ve kuzeni E.Y. ile ismi öğrenilemeyen diğer kuzeninin işlemleri sürüyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.02.2024 - 15:07 Güncelleme: 16.02.2024 - 15:10 facebook

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