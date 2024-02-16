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        Başından vurulan 18 yaşındaki İdan, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti (2)

        SONYOLCULUĞUNA UĞURLANDI Mardin'de başından silahla vurulmuş halde bulunan ve bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İdan Yavuz (18), Mazıdağı ilçesi kırsal Kocakent Mahalle Mezarlığında gözyaşları ve ağıtlarla toprağa verildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan İdan'ın amcası F.Y., yengesi G.Y. ve kuzeni E.Y. ile ismi öğrenilemeyen diğer kuzeninin işlemleri sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 15:07 Güncelleme: 16.02.2024 - 15:10
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        Başından vurulan 18 yaşındaki İdan, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti (2)
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        SONYOLCULUĞUNA UĞURLANDI Mardin'de başından silahla vurulmuş halde bulunan ve bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İdan Yavuz (18), Mazıdağı ilçesi kırsal Kocakent Mahalle Mezarlığında gözyaşları ve ağıtlarla toprağa verildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan İdan'ın amcası F.Y., yengesi G.Y. ve kuzeni E.Y. ile ismi öğrenilemeyen diğer kuzeninin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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