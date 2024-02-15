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        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 10:49 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:49
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        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        ​​​​​​​İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kent merkezinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Aramada, 550 gram skunk ele geçirildi, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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