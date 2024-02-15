Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kent merkezinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada, 550 gram skunk ele geçirildi, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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