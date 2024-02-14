AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin kentte ziyaretler gerçekleştirdi
AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, 31 Mart'taki yerel seçimlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, 31 Mart'taki yerel seçimlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Seçim çalışmaları kapsamında bazı sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarına ziyaretlerde bulunan Erin, kentte hayata geçirmeyi planladıkları projelere ilişkin bilgi verdi.
Erin, Mardin'deki odaların ve sivil toplum kuruluşlarının şehrin kalkınması ve tanınmasına büyük katkı sunduğunu belirterek, Mardin'e hizmet etmek için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.
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