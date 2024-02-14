AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin kentte ziyaretler gerçekleştirdi

Erin, Mardin'deki odaların ve sivil toplum kuruluşlarının şehrin kalkınması ve tanınmasına büyük katkı sunduğunu belirterek, Mardin'e hizmet etmek için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

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