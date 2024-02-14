Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'in Dargeçit ilçesindeki tarihi Süryani Çarşısı restore ediliyor

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde tarihi Süryani Çarşısı aslına uygun restore ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 14:06 Güncelleme: 14.02.2024 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'in Dargeçit ilçesindeki tarihi Süryani Çarşısı restore ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde tarihi Süryani Çarşısı aslına uygun restore ediliyor.

        Dargeçit Belediyesi ile Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce, Sefa Caddesi'nde 65 dükkanın yer aldığı tarihi Süryani Çarşısı'nın restorasyonu için "Tarihi Çarşıyı Canlandırma Projesi" hazırlandı.

        Proje kapsamında restorasyon çalışmasının yürütüldüğü tarihi çarşı turizme kazandırılacak.

        Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç, geçen yıl ocak ayında başladıkları çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

        Şu an çarşıda yer alan 40'ı tescilli 65 dükkanda restorasyon ve onarım çalışmalarının gerçekleştirdiklerini kaydeden Koç, şöyle konuştu:

        "Bunun yanı sıra sokağa bakan tescili olmayan 15 hanenin de sokak iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Özellikle tescilli yapılarımızın güçlendirme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. İç mekanlarda duvarlarda derz açma, derz yapma ve yüzey temizlikleri yapılıyor. Yalıtım çalışmaları ve tesisatın yer altına alınmasıyla ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Yakın tarihte de restorasyon ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarını nihayete erdirip çarşıyı turizme kazandırmayı hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Biden'ın kaderi Venezuela'ya mı bağlı?
        Biden'ın kaderi Venezuela'ya mı bağlı?
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Aurier görücüye çıkacak!
        Aurier görücüye çıkacak!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"

        Benzer Haberler

        18 YAŞINDAKİ İDAN, BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU  
        18 YAŞINDAKİ İDAN, BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU  
        18 yaşındaki İdan, başından vurulmuş halde bulundu
        18 yaşındaki İdan, başından vurulmuş halde bulundu
        Mardin'de başından silahla vurulmuş halde bulunan genç hastaneye kaldırıldı...
        Mardin'de başından silahla vurulmuş halde bulunan genç hastaneye kaldırıldı...
        Mardin´de Husilerin Lideri Abdülmelik El-Husi´nin dev posteri asıldı
        Mardin´de Husilerin Lideri Abdülmelik El-Husi´nin dev posteri asıldı
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kırsal mahalle ziyaret etti
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kırsal mahalle ziyaret etti
        Evinin 3'üncü katından düşüp, öldü
        Evinin 3'üncü katından düşüp, öldü