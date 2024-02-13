Mardin'de başından silahla vurulmuş halde bulunan genç hastaneye kaldırıldı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde başından silahla vurulan genç ağır yaralandı.
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde başından silahla vurulan genç ağır yaralandı.
Kırsal Kocakent Mahallesi'nde 18 yaşındaki İ.Y, evinin yakınında başından silahla vurulmuş halde bulundu.
Ağır yaralandığı belirlenen genç, yakınları tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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