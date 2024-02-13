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        Mardin'de başından silahla vurulmuş halde bulunan genç hastaneye kaldırıldı

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde başından silahla vurulan genç ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 23:34 Güncelleme: 13.02.2024 - 23:34
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        Mardin'de başından silahla vurulmuş halde bulunan genç hastaneye kaldırıldı
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        Mardin’in Mazıdağı ilçesinde başından silahla vurulan genç ağır yaralandı.

        Kırsal Kocakent Mahallesi'nde 18 yaşındaki İ.Y, evinin yakınında başından silahla vurulmuş halde bulundu.

        Ağır yaralandığı belirlenen genç, yakınları tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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