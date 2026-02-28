Canlı
        Mardin Haberleri

        Mardin Valisi Akkoyun Savur'da iftar programına katıldı

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Savur ilçesinde iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 00:01
        Mardin Valisi Akkoyun Savur'da iftar programına katıldı

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Savur ilçesinde iftar programına katıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Savur ilçesinde bir spor salonunda düzenlenen iftar programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Vali Akkoyun, programa katılan vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan-ı Şeriflerini tebrik etti.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi ile Savur Kaymakamı Enes Emircan Buyuran birer konuşma yaptı.

        İftar programında Vali Akkoyun da vatandaşlara hitap ederek, ramazan ayında Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde birçok hizmetin gerçekleştirildiğini belirtti.

        Akkoyun, şunları kaydetti:

        "Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Aşevimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi, yaşlı, engelli ve yemek yapamayacak durumda olan hemşehrilerimize her gün 4 bin 500 sıcak yemek ve 9 bin ekmek, ekiplerimiz tarafından özenle hazırlanarak hanelerine ulaştırılıyor. Ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında kurduğumuz iftar çadırımızda günlük 2 bin hemşehrimiz aynı sofranın etrafında buluşarak iftarlarını açmanın manevi huzurunu yaşamaktadır. Ramazan ayı öncesinde başlattığımız sosyal destek çalışmalarımız kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 40 bin gıda kolisi ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz. Her gün bir ilçemizde düzenlediğimiz kardeşlik iftarı sofralarımızla hemşehrilerimizle aynı sofra etrafında buluşuyoruz. Rahmet, bereket ve yardımlaşma ayı olan ramazan ayını dolu dolu yaşamak, dayanışma kültürümüzü daha da güçlendirmek ve hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmamak adına tüm imkanlarımızla sahada olmaya devam ediyoruz. Bu mübarek ayın, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini, sofralarımıza bereket, gönüllerimize huzur ve şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

        Programa, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Savur Cumhuriyet Başsavcısı Taylan Över Cengiz, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ahmet Seydaoğulları, şehit aileleri, gaziler ve aileleri, kamu kurum ve kuruluş amirleri, sivil toplum kuruluş yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

