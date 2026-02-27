Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 22:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kırsal Kırkkuyu Mahallesi'ndeki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Mardin'de asayiş uygulamasında 724 kişi kontrol edildi
        Mardin'de asayiş uygulamasında 724 kişi kontrol edildi
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Kardeşi tarafından miras nedeniyle dövülen kadın şikayetçi oldu
        Kardeşi tarafından miras nedeniyle dövülen kadın şikayetçi oldu
        Mardin Artuklu Üniversitesi'nde tezli yüksek lisans programları açıldı
        Mardin Artuklu Üniversitesi'nde tezli yüksek lisans programları açıldı
        Mardin'de miras davası açan 70 yaşındaki ablalarını darbeden ve tehdit eden...
        Mardin'de miras davası açan 70 yaşındaki ablalarını darbeden ve tehdit eden...