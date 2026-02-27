Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Kırsal Kırkkuyu Mahallesi'ndeki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
