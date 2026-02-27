Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin Artuklu Üniversitesi'nde tezli yüksek lisans programları açıldı

        Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Tıp Fakültesi alanlarında tezli yüksek lisans programları açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 16:16 Güncelleme:
        Mardin Artuklu Üniversitesi'nde tezli yüksek lisans programları açıldı

        Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Tıp Fakültesi alanlarında tezli yüksek lisans programları açıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, 6T (tıp, turizm, tarım, tasarım, ticaret, teknoloji) sağlık başlığı kapsamında iki yeni tezli yüksek lisans programı üniversite bünyesine kazandırıldığı belirtildi.

        2021 yılında kurulan MAÜ Tıp Fakültesinin kısa sürede önemli bir gelişim ivmesi yakaladığı ifade edilen açıklamada, fakültenin ileri düzey ameliyat uygulamaları, donanımlı laboratuvar altyapısı ve uluslararası akademik görünürlüğüyle dikkati çektiği kaydedildi.

        Fakültenin bu gelişim sürecini lisansüstü eğitim hamlesiyle yeni bir aşamaya taşıdığı aktarılan açıklamada, Temel Tıp Bilimleri Bölümü tarafından açılması planlanan Moleküler Tıp Tezli Yüksek Lisans Programının Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylandığı ve programın 2026 yılı güz döneminde öğrenci kabulüne başlayacağı bildirildi.

        Programla moleküler düzeyde hastalık mekanizmalarının araştırılması, tanı ve tedavi süreçlerinde bilimsel derinliğin artırılması hedeflendiği aktarılan açıklamada, öte yandan MAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılan Beslenme Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programının da YÖK tarafından onaylandığı belirtildi.

        Açıklamada, söz konusu programın da 2026 yılı güz döneminde öğrenci kabulüne başlayacağı, toplum sağlığı ve klinik beslenme alanlarında akademik uzmanlaşmaya katkı sunmasının amaçlandığı ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen MAÜ Rektörü İbrahim Özcoşar, Mardin'in sahip olduğu potansiyele akademik katkı sunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

        Üniversitenin her alanda nitelikli programlar açarak kentin bilimsel kapasitesini artırmayı hedeflediğini vurgulayan Özcoşar, yeni açılan iki programın yalnızca akademik gelişime değil, aynı zamanda bölgenin sağlık altyapısına ve nitelikli insan kaynağına da katkı sağlayacağını kaydetti.

        Özcoşar, bu programlarla üniversitenin bilimsel üretkenliğini artırmayı ve öğrencilerin akademik yetkinliklerini güçlendirerek kente ve ülkeye değer katmayı amaçladıklarını ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Mihalgazi Belediye Başkanı'na hakarete iddianame!
        Mihalgazi Belediye Başkanı'na hakarete iddianame!
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satışa çıkarıyor
        TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satışa çıkarıyor
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Üniversitedeki bıçaklı saldırıda kritik tablo!
        Üniversitedeki bıçaklı saldırıda kritik tablo!
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Torununu ve kızını kaybetti! Kendisi de kalp krizi geçirdi!
        Torununu ve kızını kaybetti! Kendisi de kalp krizi geçirdi!
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Mardin'de miras davası açan 70 yaşındaki ablalarını darbeden ve tehdit eden...
        Mardin'de miras davası açan 70 yaşındaki ablalarını darbeden ve tehdit eden...
        Mardin'de mukabele geleneği sürüyor
        Mardin'de mukabele geleneği sürüyor
        Midyat Devlet Hastanesinde mesai dışı KBB polikliniği hizmete başladı
        Midyat Devlet Hastanesinde mesai dışı KBB polikliniği hizmete başladı
        Midyatlı Melek Meryem, Milli Eğitim Bakanlığı'nın mektup yarışmasında birin...
        Midyatlı Melek Meryem, Milli Eğitim Bakanlığı'nın mektup yarışmasında birin...
        Mardin'de öğrencilere siber farkındalıK ve bilinçlendirme eğitimi verildi
        Mardin'de öğrencilere siber farkındalıK ve bilinçlendirme eğitimi verildi
        Mardin'deki trafik kazasında yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede hayatı...
        Mardin'deki trafik kazasında yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede hayatı...