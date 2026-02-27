Mardin Artuklu Üniversitesi'nde tezli yüksek lisans programları açıldı

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Tıp Fakültesi alanlarında tezli yüksek lisans programları açıldı.



Üniversiteden yapılan açıklamada, 6T (tıp, turizm, tarım, tasarım, ticaret, teknoloji) sağlık başlığı kapsamında iki yeni tezli yüksek lisans programı üniversite bünyesine kazandırıldığı belirtildi.



2021 yılında kurulan MAÜ Tıp Fakültesinin kısa sürede önemli bir gelişim ivmesi yakaladığı ifade edilen açıklamada, fakültenin ileri düzey ameliyat uygulamaları, donanımlı laboratuvar altyapısı ve uluslararası akademik görünürlüğüyle dikkati çektiği kaydedildi.



Fakültenin bu gelişim sürecini lisansüstü eğitim hamlesiyle yeni bir aşamaya taşıdığı aktarılan açıklamada, Temel Tıp Bilimleri Bölümü tarafından açılması planlanan Moleküler Tıp Tezli Yüksek Lisans Programının Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylandığı ve programın 2026 yılı güz döneminde öğrenci kabulüne başlayacağı bildirildi.



Programla moleküler düzeyde hastalık mekanizmalarının araştırılması, tanı ve tedavi süreçlerinde bilimsel derinliğin artırılması hedeflendiği aktarılan açıklamada, öte yandan MAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılan Beslenme Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programının da YÖK tarafından onaylandığı belirtildi.



Açıklamada, söz konusu programın da 2026 yılı güz döneminde öğrenci kabulüne başlayacağı, toplum sağlığı ve klinik beslenme alanlarında akademik uzmanlaşmaya katkı sunmasının amaçlandığı ifade edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen MAÜ Rektörü İbrahim Özcoşar, Mardin'in sahip olduğu potansiyele akademik katkı sunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.



Üniversitenin her alanda nitelikli programlar açarak kentin bilimsel kapasitesini artırmayı hedeflediğini vurgulayan Özcoşar, yeni açılan iki programın yalnızca akademik gelişime değil, aynı zamanda bölgenin sağlık altyapısına ve nitelikli insan kaynağına da katkı sağlayacağını kaydetti.



Özcoşar, bu programlarla üniversitenin bilimsel üretkenliğini artırmayı ve öğrencilerin akademik yetkinliklerini güçlendirerek kente ve ülkeye değer katmayı amaçladıklarını ifade etti.

