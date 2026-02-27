Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de mukabele geleneği sürüyor

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde ramazan ayı boyunca mukabele geleneği sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 15:29
        Mardin'de mukabele geleneği sürüyor

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde ramazan ayı boyunca mukabele geleneği sürdürülüyor.

        Yenişehir Mahallesi'ndeki camide, öğle ve ikindi vakitlerinde bir araya gelen vatandaşlar, görevlilerin Kur'an-ı Kerim tilavetini takip ediyor, bilmeyenler ise okunan ayetleri dinliyor.

        İl Müftüsü Enver Türkmen, ramazan ayının Kur'an ayı olduğunu belirterek, kent genelindeki camilerde mukabele geleneğinin devam ettiğini söyledi.

        Türkmen, Mardin'de mukabele geleneğinin farklı bir şekilde yürütüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

        "10 sahife öğle namazından sonra, 10 sahife de ikindi namazından sonra okunuyor. Böylece müminler hem öğlen hem de ikindi hatimlerini tamamlamak ve mukabeleyi takip etmek için camilere gelmeye devam ediyor."

        Mukabele geleneğine katılımın yoğun olduğunu anlatan Türkmen, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

