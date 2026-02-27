Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Nusaybin Kaymakamı Çakır, yapımı süren ilkokul inşaatını inceledi

        Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, ilçede yapımı devam eden 12 derslikli Seyit Mehmet Nezir Bilgin İlkokulu inşaatında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 11:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nusaybin Kaymakamı Çakır, yapımı süren ilkokul inşaatını inceledi

        Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, ilçede yapımı devam eden 12 derslikli Seyit Mehmet Nezir Bilgin İlkokulu inşaatında incelemelerde bulundu.

        Fırat Mahallesi'nde hayırsever Bilgin ailesi tarafından yaptırılan okul inşaatını kurum müdürleri ile gezen Çakır, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        İncelemede, okulun fiziki donanımı ve sosyal alanlarına ilişkin planlamalar değerlendirildi. Okulun tamamlanmasının ardından öğrencilere daha nitelikli bir eğitim ortamı sunmasının hedeflendiği bildirildi.


        Çakır, yatırımın ilçenin eğitim altyapısına katkı sağlayacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Ayasofya’da cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu
        Ayasofya’da cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Şiddette sınır da yer de yok! Eşini mağazada dövdü!
        Şiddette sınır da yer de yok! Eşini mağazada dövdü!
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Trump'ın adının geçtiği açıklanmayan Epstein belgesi var mı?
        Trump'ın adının geçtiği açıklanmayan Epstein belgesi var mı?
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte

        Benzer Haberler

        Nusaybin Kaymakamı Çakır, öğrencilerle iftarda bir araya geldi
        Nusaybin Kaymakamı Çakır, öğrencilerle iftarda bir araya geldi
        Mardin Valisi Akkoyun Midyat'ta iftar programına katıldı
        Mardin Valisi Akkoyun Midyat'ta iftar programına katıldı
        Mardin'de jandarmadan öğrencilere siber farkındalık eğitimi
        Mardin'de jandarmadan öğrencilere siber farkındalık eğitimi
        Mardin'de feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Mardin'de feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Mardin'de kazada yaralanan Muhammed Heja, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Mardin'de kazada yaralanan Muhammed Heja, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Mardin'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Mardin'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı