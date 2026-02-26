Mardin'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen 16 BCU 267 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi'nde kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.