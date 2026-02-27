Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin Valisi Akkoyun Midyat'ta iftar programına katıldı

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Midyat ilçesinde iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 11:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Valisi Akkoyun Midyat'ta iftar programına katıldı

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Midyat ilçesinde iftar programına katıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Midyat ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen iftar programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Vali Akkoyun, programa katılan vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan-ı Şeriflerini tebrik etti.

        Programda vatandaşlara hitap eden Akkoyun, ramazan ayının toplumsal birlikteliği güçlendiren müstesna bir zaman dilimi olduğunu belirterek, aynı sofrayı paylaşmanın kardeşlik bağlarını daha da pekiştirdiğini ifade etti.


        Akkoyun, ramazanın paylaşma, dayanışma ve gönül birliği ayı olduğunu dile getirdi.


        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ile Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya birer konuşma yaptı.


        Programa, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Şenol Çeliker, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Midyat 14'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ersin Kemençe, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen, Midyat ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Samuel Aktaş, şehit aileleri, gaziler, kamu kurum ve kuruluşlar amirleri, sivil toplum kuruluş yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci 27 Şubat mesajı okunuyor
        İkinci 27 Şubat mesajı okunuyor
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Ayasofya’da cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu
        Ayasofya’da cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Şiddette sınır da yer de yok! Eşini mağazada dövdü!
        Şiddette sınır da yer de yok! Eşini mağazada dövdü!
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Trump'ın adının geçtiği açıklanmayan Epstein belgesi var mı?
        Trump'ın adının geçtiği açıklanmayan Epstein belgesi var mı?
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        'Amerikan rüyası' sona mı erdi?
        'Amerikan rüyası' sona mı erdi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte

        Benzer Haberler

        Mardin'de jandarmadan öğrencilere siber farkındalık eğitimi
        Mardin'de jandarmadan öğrencilere siber farkındalık eğitimi
        Mardin'de feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Mardin'de feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Mardin'de kazada yaralanan Muhammed Heja, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Mardin'de kazada yaralanan Muhammed Heja, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Mardin'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Mardin'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kaymakam Çakır, fen lisesi öğrencileriyle iftarda buluştu
        Kaymakam Çakır, fen lisesi öğrencileriyle iftarda buluştu
        İnşaatın 3'üncü katından düşüp ölen işçi, memleketinde toprağa verildi
        İnşaatın 3'üncü katından düşüp ölen işçi, memleketinde toprağa verildi