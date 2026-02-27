Mardin'de asayiş uygulamasında 724 kişi kontrol edildi

Mardin'in Artuklu ilçesindeki asayiş uygulamasında 724 kişi kontrol edildi. İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlara yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 724 kişi kontrol edildi. Paylaşımda, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini temin etmek amacıyla yürüttüğümüz denetimler, aynı azim ve kararlılıkla kesintisiz şekilde devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

