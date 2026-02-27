Mardin'de ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.



İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bölge Trafik Denetleme birimi personelince Artuklu'da bulunan 75. Yıl Borsa İstanbul Ortaokulu'nda öğrencilere trafik eğitimi verildi.



Eğitim kapsamında, trafik kurallarının önemi, yaya ve sürücülerin dikkat etmesi gereken hususlar, trafik işaret ve levhalarının anlamları, emniyet kemeri kullanımının hayati önemi ve güvenli trafik bilinci konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirildi.



Paylaşımda, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın erken yaşta trafik bilinci kazanması amacıyla eğitim faaliyetlerimiz aralıksız olarak devam edecektir." ifadesine yer verildi.

