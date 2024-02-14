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        Mardin'de refüje çarpan otomobildeki 5 genç yaralandı

        Mardin'in Yeşilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 genç yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 14:21 Güncelleme: 14.02.2024 - 15:07
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        Mardin'de refüje çarpan otomobildeki 5 genç yaralandı
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        Mardin'in Yeşilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 genç yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 64 ACF 376 plakalı otomobil, Yeşilli Ömerli kara yolu Bahçebaşı Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        Kazada A.Y. (21), A.G. (22), B.K. (20), F.Ç. (20) ve M.Y.E. (19) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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