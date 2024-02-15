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        Mardin'de devrilen kamyondaki 3 kişi yaralandı

        Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 09:58 Güncelleme: 15.02.2024 - 09:58
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        Mardin'de devrilen kamyondaki 3 kişi yaralandı
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        Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Ömerli Midyat kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 ABT 848 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak Alıçlı köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazada, kamyonda bulunan A.H. (34), M.E. (30) ve S.K. (21) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Ömerli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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