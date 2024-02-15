Mardin'de devrilen kamyondaki 3 kişi yaralandı
Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ömerli Midyat kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 ABT 848 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak Alıçlı köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, kamyonda bulunan A.H. (34), M.E. (30) ve S.K. (21) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Ömerli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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