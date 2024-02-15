Mardin Spor, Artvin Hopaspor maçına hazırlanıyor TFF 3. Lig 1. Grup 20. hafta müsabakasında 18 Şubat Pazar günü saat 14.00'te deplasmanda Artvin Hopaspor ile karşılaşacak olan Mardin 1969 Spor, bu maçın hazırlıklarına 21 Kasım Şehir Stadı'nda yaptığı idmanla başladı. Teknik Direktör Ender Alkan yönetimindeki idman; ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Pazar günü oynanan Küçükçekmece Sinopspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı. Küçükçekmece Sinopspor maçını da değerlendiren Teknik Direktör Ender Alkan, "Futbolcularım geriye düşmesine rağmen iyi bir refleks göstererek geriden gelerek kazanasını bildi. 90 dakika boyunca verdikleri mücadele beni çok mutlu etti. Galibiyete olan inancımız ve taraftarımızın muhteşem desteği bu galibiyeti getirdi. Şimdi önümüzde Artvin Hopaspor deplasmanı var. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz, Artvin'den galibiyetle gerek deplasman galibiyeti hasretimizi de sonlandırmak istiyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 10:43 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:45 facebook

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