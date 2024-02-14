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        Başından vurulan İdan´ın amcası, yengesi ve 2 kuzeni gözaltında (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 17:19 Güncelleme: 14.02.2024 - 17:19
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        Başından vurulan İdan´ın amcası, yengesi ve 2 kuzeni gözaltında (2)
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        AMCASIVE DİĞER KUZENİ DE YAKALANDI

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde İdan Y.´nin başından silahla vurulup yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada amcası F.Y. ile onun oğlu E.Y. de jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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