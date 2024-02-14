Başından vurulan İdan´ın amcası, yengesi ve 2 kuzeni gözaltında (2)

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde İdan Y.´nin başından silahla vurulup yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada amcası F.Y. ile onun oğlu E.Y. de jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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