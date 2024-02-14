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        Mardin'de sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde sokakta yürürken, silahlı saldırıya uğrayan M.Ş.T. başından ve bacağından yaralandı. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 23:26 Güncelleme: 14.02.2024 - 23:30
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        Mardin'de sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde sokakta yürürken, silahlı saldırıya uğrayan M.Ş.T. başından ve bacağından yaralandı. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

        Olay, akşam saatlerinde Koçhisar Mahallesi Ersoylu Caddesi 326´ncı Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk babası M.Ş.T., sokakta yürürken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.  Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından ve bacağından yaralanan M.Ş.T.,  ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.Ş.T.´nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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