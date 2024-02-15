Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        AK Parti Mardin Adayı Erin: Kaybettirince başınız göğe mi erecek

        ESKİ Şanlıurfa Valisi, AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erin, AK Parti'de siyaset yapıp, belli makamlara gelmiş kişilerin, yeniden aday gösterilmedi diye farklı partililerden aday olduğunu belirterek, "AK Parti'ye kaybettirince başınız göğe mi erecek?" dedi. Şanlıurfa Valisi iken istifa ederek, AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Abdullah Erin, Şırnak'ın Cizre ilçesinden ve Şanlıurfa'dan destek için kente gelen kanaat önderi Hadi Altun ve beraberindekilerle bir araya geldi. İş insanı Bekir Dündar tarafından organize edilen toplantıda, yer sofrasında misafirleriyle birlikte yemek yiyen Abdullah Erin, "Bizim öncelikle kendi içimizdeki sorunları çözmemiz lazım. 2007'de de 4 vekil çıkarıyorduk. Şimdi 2 vekili zor çıkarıyoruz. Alan ve sahayı toparlamak bizim birinci vazifemiz olmalı. Hiç kimseyi ötekileştirmememiz gerekiyor. Bu bölgede bir tarafta DEM var bir tarafta AK Parti var. İnsanları anlamamız ve insanların arasını yapmamız lazım. Düne kadar bizimle beraberdiler. Bugün neden bizimle beraber değiller. 10-15 sene sonra geldiğimiz noktada giderek eriyen ve küçülen bir parti durumuna düşüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın son seçimde aldığı oy 142 bin; bu kadar. 550 bin insanımız var. Cumhurbaşkanı gibi bir liderimiz var. Çok daha fazla oyu Cumhurbaşkanımıza hediye etmemiz gerekiyor. Onun için gece- gündüz büyük ailelerimizi bir araya getirmemiz gerekiyor. Bir şekilde gidip bu insanları onurlandıralım" dedi. 'KAYBETTİRİNCE BAŞINIZ GÖĞE Mİ ERECEK' AK Parti'de siyaset yapıp, belli makamlara gelmiş insanların farklı tercihlerle yeniden aday olmalarının kazanmaktan çok AK Parti'ye kaybettirmeye yönelik olduğunu söyleyen Abdullah Erin, "Artuklu'dan başlayıp diğer ilçelere kadar bizimle başlayıp, farklı partilere aday olmaya yönelik girişimlerin olduğunu görüyoruz. Onlara da şunu söylemek istiyorum; bu kardeşlerimiz AK Parti iktidarı sürecinde gelebilecekleri yere geldiler. Belediye başkanlığı yaptılar, diğer makamlarda yer aldılar. 2014'te o zaman yakından takip ettiğimiz seçimde bir kardeşimiz bağımsız çıktı. 300- 400 oyla Artuklu'yu kaptırdı. Yahu başınız göğe mi erdi? Bir dönem belediyeyi memlekete hizmette gözü olmayan bir zihniyete kaptırdı. Dolayısıyla bu kardeşlerime sesleniyorum. Görüşmeye de devam ediyoruz. Ben büyükşehir belediye başkan adayı olarak, hemşehriniz olarak, bir kardeşiniz olarak elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 21:00 Güncelleme: 15.02.2024 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Mardin Adayı Erin: Kaybettirince başınız göğe mi erecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİ Şanlıurfa Valisi, AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erin, AK Parti'de siyaset yapıp, belli makamlara gelmiş kişilerin, yeniden aday gösterilmedi diye farklı partililerden aday olduğunu belirterek, "AK Parti’ye kaybettirince başınız göğe mi erecek?" dedi. Şanlıurfa Valisi iken istifa ederek, AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Abdullah Erin, Şırnak’ın Cizre ilçesinden ve Şanlıurfa'dan destek için kente gelen kanaat önderi Hadi Altun ve beraberindekilerle bir araya geldi. İş insanı Bekir Dündar tarafından organize edilen toplantıda, yer sofrasında misafirleriyle birlikte yemek yiyen Abdullah Erin, "Bizim öncelikle kendi içimizdeki sorunları çözmemiz lazım. 2007’de de 4 vekil çıkarıyorduk. Şimdi 2 vekili zor çıkarıyoruz. Alan ve sahayı toparlamak bizim birinci vazifemiz olmalı. Hiç kimseyi ötekileştirmememiz gerekiyor. Bu bölgede bir tarafta DEM var bir tarafta AK Parti var. İnsanları anlamamız ve insanların arasını yapmamız lazım. Düne kadar bizimle beraberdiler. Bugün neden bizimle beraber değiller. 10-15 sene sonra geldiğimiz noktada giderek eriyen ve küçülen bir parti durumuna düşüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın son seçimde aldığı oy 142 bin; bu kadar. 550 bin insanımız var. Cumhurbaşkanı gibi bir liderimiz var. Çok daha fazla oyu Cumhurbaşkanımıza hediye etmemiz gerekiyor. Onun için gece- gündüz büyük ailelerimizi bir araya getirmemiz gerekiyor. Bir şekilde gidip bu insanları onurlandıralım" dedi. 'KAYBETTİRİNCE BAŞINIZ GÖĞE Mİ ERECEK' AK Parti'de siyaset yapıp, belli makamlara gelmiş insanların farklı tercihlerle yeniden aday olmalarının kazanmaktan çok AK Parti’ye kaybettirmeye yönelik olduğunu söyleyen Abdullah Erin, "Artuklu’dan başlayıp diğer ilçelere kadar bizimle başlayıp, farklı partilere aday olmaya yönelik girişimlerin olduğunu görüyoruz. Onlara da şunu söylemek istiyorum; bu kardeşlerimiz AK Parti iktidarı sürecinde gelebilecekleri yere geldiler. Belediye başkanlığı yaptılar, diğer makamlarda yer aldılar. 2014’te o zaman yakından takip ettiğimiz seçimde bir kardeşimiz bağımsız çıktı. 300- 400 oyla Artuklu’yu kaptırdı. Yahu başınız göğe mi erdi? Bir dönem belediyeyi memlekete hizmette gözü olmayan bir zihniyete kaptırdı. Dolayısıyla bu kardeşlerime sesleniyorum. Görüşmeye de devam ediyoruz. Ben büyükşehir belediye başkan adayı olarak, hemşehriniz olarak, bir kardeşiniz olarak elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım" ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Bakan Koca'dan sağlıkla ilgili kanun teklifi yorumu
        Bakan Koca'dan sağlıkla ilgili kanun teklifi yorumu
        6 mürettebatıyla batan geminin yeri tespit edildi!
        6 mürettebatıyla batan geminin yeri tespit edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        Aracında ölü bulunmuştu, mahkeme kararını verdi
        Aracında ölü bulunmuştu, mahkeme kararını verdi
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        Borsa tamam mı devam mı?
        Borsa tamam mı devam mı?
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Çilli Tavuk
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Çilli Tavuk
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Önce dans sonra ders
        Önce dans sonra ders
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı

        Benzer Haberler

        Mardin'de 1. Kitap Fuarı düzenlenecek
        Mardin'de 1. Kitap Fuarı düzenlenecek
        Dünyanın "en uzun adamı" ve "en kısa kadını" bu kez Los Angeles'ta buluşuyo...
        Dünyanın "en uzun adamı" ve "en kısa kadını" bu kez Los Angeles'ta buluşuyo...
        Mardin 1969 Spor, Artvin Hopaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
        Mardin 1969 Spor, Artvin Hopaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Mardin Spor, Artvin Hopaspor maçına hazırlanıyor
        Mardin Spor, Artvin Hopaspor maçına hazırlanıyor
        Mardin'de devrilen kamyondaki 3 kişi yaralandı
        Mardin'de devrilen kamyondaki 3 kişi yaralandı