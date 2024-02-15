AK Parti Mardin Adayı Erin: Kaybettirince başınız göğe mi erecek ESKİ Şanlıurfa Valisi, AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erin, AK Parti'de siyaset yapıp, belli makamlara gelmiş kişilerin, yeniden aday gösterilmedi diye farklı partililerden aday olduğunu belirterek, "AK Parti'ye kaybettirince başınız göğe mi erecek?" dedi. Şanlıurfa Valisi iken istifa ederek, AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Abdullah Erin, Şırnak'ın Cizre ilçesinden ve Şanlıurfa'dan destek için kente gelen kanaat önderi Hadi Altun ve beraberindekilerle bir araya geldi. İş insanı Bekir Dündar tarafından organize edilen toplantıda, yer sofrasında misafirleriyle birlikte yemek yiyen Abdullah Erin, "Bizim öncelikle kendi içimizdeki sorunları çözmemiz lazım. 2007'de de 4 vekil çıkarıyorduk. Şimdi 2 vekili zor çıkarıyoruz. Alan ve sahayı toparlamak bizim birinci vazifemiz olmalı. Hiç kimseyi ötekileştirmememiz gerekiyor. Bu bölgede bir tarafta DEM var bir tarafta AK Parti var. İnsanları anlamamız ve insanların arasını yapmamız lazım. Düne kadar bizimle beraberdiler. Bugün neden bizimle beraber değiller. 10-15 sene sonra geldiğimiz noktada giderek eriyen ve küçülen bir parti durumuna düşüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın son seçimde aldığı oy 142 bin; bu kadar. 550 bin insanımız var. Cumhurbaşkanı gibi bir liderimiz var. Çok daha fazla oyu Cumhurbaşkanımıza hediye etmemiz gerekiyor. Onun için gece- gündüz büyük ailelerimizi bir araya getirmemiz gerekiyor. Bir şekilde gidip bu insanları onurlandıralım" dedi. 'KAYBETTİRİNCE BAŞINIZ GÖĞE Mİ ERECEK' AK Parti'de siyaset yapıp, belli makamlara gelmiş insanların farklı tercihlerle yeniden aday olmalarının kazanmaktan çok AK Parti'ye kaybettirmeye yönelik olduğunu söyleyen Abdullah Erin, "Artuklu'dan başlayıp diğer ilçelere kadar bizimle başlayıp, farklı partilere aday olmaya yönelik girişimlerin olduğunu görüyoruz. Onlara da şunu söylemek istiyorum; bu kardeşlerimiz AK Parti iktidarı sürecinde gelebilecekleri yere geldiler. Belediye başkanlığı yaptılar, diğer makamlarda yer aldılar. 2014'te o zaman yakından takip ettiğimiz seçimde bir kardeşimiz bağımsız çıktı. 300- 400 oyla Artuklu'yu kaptırdı. Yahu başınız göğe mi erdi? Bir dönem belediyeyi memlekete hizmette gözü olmayan bir zihniyete kaptırdı. Dolayısıyla bu kardeşlerime sesleniyorum. Görüşmeye de devam ediyoruz. Ben büyükşehir belediye başkan adayı olarak, hemşehriniz olarak, bir kardeşiniz olarak elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım" ifadesini kullandı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 21:00 Güncelleme: 15.02.2024 - 21:00 facebook

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