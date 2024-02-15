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        Mardin'de 1. Kitap Fuarı düzenlenecek

        Mardin'de Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından onlarca yayınevi ve yazarın katılım sağlayacağı 1. Kitap Fuarı düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 17:08 Güncelleme: 15.02.2024 - 17:08
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        Mardin'de 1. Kitap Fuarı düzenlenecek
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        Mardin'de Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından onlarca yayınevi ve yazarın katılım sağlayacağı 1. Kitap Fuarı düzenlenecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hoşgörü kenti, Mezopotamya'nın incisi Mardin'de Artuklu Fuar Alanında düzenlenecek kitap fuarına çok sayıda yazar, şair, sunucu, psikolog ve gazeteci katılacak.

        70 yayınevinin stant açacağı fuarda, sevilen eserler yer alacak, imza günü ve söyleşi düzenlenecek.

        19 Şubat'ta açılışı yapılacak, 28 Şubat'a kadar sürecek fuar 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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