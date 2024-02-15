Mardin 1969 Spor, Artvin Hopaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, Teknik Direktör Ender Alkan yönetimindeki idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

TFF 3. Lig 1. Grup 20. hafta müsabakasında 18 Şubat Pazar günü saat 14.00'de deplasmanda Artvin Hopaspor ile karşılaşacak olan Mardin 1969 Spor, 21 Kasım Şehir Stadı'nda yaptığı idmanlara devam ediyor.

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