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        Başından vurulan 18 yaşındaki İdan, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

        MARDİN'de, 13 Şubat'ta başından silahla vurulmuş halde bulunan İdan Yavuz (18), bu sabah hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına altına alınan amcası, yengesi ve 2 kuzeninin işlemleri sürüyor. Olay, 13 Şubat'ta akşam saatlerinde, Mazıdağı ilçesi kırsal Kocakent Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki caminin yakınlarındaki evinden çıkan İdan Yavuz'u, cami cemaati, başından silahla vurulmuş halde hareketsiz buldu. Yüzü tanınamayacak halde olan Yavuz için imam, cami hoparlörlerinden yaralı bir gencin bulunduğunu anons etti. Anonsun ardından ailesi tarafından teşhis edilip, Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne götürülen Yavuz, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İdan Yavuz, yapılan müdahalelere rağmen, sabah saatlerinde, yaşam mücadelesini kaybetti. Yavuz'un cenazesi, otopsi işlemleri için hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan İdan'ın amcası F.Y., yengesi G.Y. ve kuzeni E.Y. ile ismi öğrenilemeyen diğer kuzeninin işlemleri sürüyor. İdan Yavuz'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Kocakent Mahalle Mezarlığı'nda defnedilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 11:41 Güncelleme: 16.02.2024 - 11:45
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        Başından vurulan 18 yaşındaki İdan, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti
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        MARDİN'de, 13 Şubat'ta başından silahla vurulmuş halde bulunan İdan Yavuz (18), bu sabah hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına altına alınan amcası, yengesi ve 2 kuzeninin işlemleri sürüyor. Olay, 13 Şubat'ta akşam saatlerinde, Mazıdağı ilçesi kırsal Kocakent Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki caminin yakınlarındaki evinden çıkan İdan Yavuz'u, cami cemaati, başından silahla vurulmuş halde hareketsiz buldu. Yüzü tanınamayacak halde olan Yavuz için imam, cami hoparlörlerinden yaralı bir gencin bulunduğunu anons etti. Anonsun ardından ailesi tarafından teşhis edilip, Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne götürülen Yavuz, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İdan Yavuz, yapılan müdahalelere rağmen, sabah saatlerinde, yaşam mücadelesini kaybetti. Yavuz'un cenazesi, otopsi işlemleri için hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan İdan'ın amcası F.Y., yengesi G.Y. ve kuzeni E.Y. ile ismi öğrenilemeyen diğer kuzeninin işlemleri sürüyor. İdan Yavuz'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Kocakent Mahalle Mezarlığı’nda defnedilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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