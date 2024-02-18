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        Mardin'de TIR'ın çarptığı 5 yaşındaki kız çocuğu yaralandı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde TIR'ın çarptığı Suriye uyruklu 5 yaşındaki kız çocuğu M.A. ağır yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesinde Erdemler Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücünün ismi öğrenilemeyen 06 JSA 21 plakalı TIR, Suriye uyruklu kız çocuğu M.A.'ya çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. M.A. ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 21:50 Güncelleme: 18.02.2024 - 21:55
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        Mardin'de TIR'ın çarptığı 5 yaşındaki kız çocuğu yaralandı
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        MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde TIR'ın çarptığı Suriye uyruklu 5 yaşındaki kız çocuğu M.A. ağır yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesinde Erdemler Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücünün ismi öğrenilemeyen 06 JSA 21 plakalı TIR, Suriye uyruklu kız çocuğu M.A.'ya çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. M.A. ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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