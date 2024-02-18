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        Ahmet Türk: Ön seçimde yanlış ve eksik kararlar da alındı

        MARDİN'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM) aday belirleme sürecinde yapılan ön seçimde yüzde 50'yi geçemeyen ve adaylıktan çekilen ancak daha sonra belediye başkan adayı olarak açıklanan Ahmet Türk, "Bir ön seçim yapıldı ve demokratik adımdı. Belki alt yapısı iyi hazırlanmadı, yanlış ve eksik kararlar da alındı. Parti, bütün eksikliklere rağmen olabildikçe toparlamaya yönelik çalışma içinde oldu" dedi. DEM Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediye başkan adayının belirlenmesi için ocak ayında yapılan birinci tur ön seçimden birinci çıkan ancak yüzde 50'yi geçemeyen Ahmet Türk, adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. Ardından ikna edilerek DEM Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Ahmet Türk, partisinin yerel seçimler öncesi bir alışveriş merkezinin düğün salonunda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Türk, aday belirleme sürecinde yapılan ön seçimleri eleştirdi. Türk, "Bir ön seçim yapıldı ve demokratik adımdı. Belki alt yapısı iyi hazırlanmadı, yanlış ve eksik kararlar da alındı. Parti, bütün eksikliklere rağmen olabildikçe toparlamaya yönelik çalışma içinde oldu. Bizim amacımız sadece bir encümen bir belediye başkanı olmak değil. Geleceğimizi belirleyecek bir siyaset yürütmeliyiz. Bugün hep birlikte hareket etmemiz lazım. Elbette yerel seçimler önemlidir, demokrasinin yerel ayağıdır. Halkımızın iradesini yansıtma gibi bir sorumluluğumuz var. Geçmişte kayyumlar halkın iradesine ipotek koydu. Bundan sonra halk olarak kayyum siyasetine karşı direneceğiz. Sadece seçilmiş arkadaşlara sorumluluk düşmüyor. Bu partinin üyesi olan, yöneticisi olan, bu partiye gönül vermiş her arkadaşımıza büyük görevler düşüyor. Eğer mücadelemiz Kürt halkının geleceği için ise kırgınlıklara yer yok. Hep birlikte bu süreci en güçlü şekilde yürütme sorumluluğumuz var. Bu değerleri yaratanlara sahip çıkacağız. Bizim siyasetimiz geleceğimizi özgürleştirmektir. Özgür ve demokratik bir geleceği kurmaktır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 15:54 Güncelleme: 18.02.2024 - 16:00
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        Ahmet Türk: Ön seçimde yanlış ve eksik kararlar da alındı
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        MARDİN’de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM) aday belirleme sürecinde yapılan ön seçimde yüzde 50’yi geçemeyen ve adaylıktan çekilen ancak daha sonra belediye başkan adayı olarak açıklanan Ahmet Türk, “Bir ön seçim yapıldı ve demokratik adımdı. Belki alt yapısı iyi hazırlanmadı, yanlış ve eksik kararlar da alındı. Parti, bütün eksikliklere rağmen olabildikçe toparlamaya yönelik çalışma içinde oldu” dedi. DEM Parti’nin Mardin Büyükşehir Belediye başkan adayının belirlenmesi için ocak ayında yapılan birinci tur ön seçimden birinci çıkan ancak yüzde 50’yi geçemeyen Ahmet Türk, adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. Ardından ikna edilerek DEM Parti’nin Mardin Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Ahmet Türk, partisinin yerel seçimler öncesi bir alışveriş merkezinin düğün salonunda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Türk, aday belirleme sürecinde yapılan ön seçimleri eleştirdi. Türk, "Bir ön seçim yapıldı ve demokratik adımdı. Belki alt yapısı iyi hazırlanmadı, yanlış ve eksik kararlar da alındı. Parti, bütün eksikliklere rağmen olabildikçe toparlamaya yönelik çalışma içinde oldu. Bizim amacımız sadece bir encümen bir belediye başkanı olmak değil. Geleceğimizi belirleyecek bir siyaset yürütmeliyiz. Bugün hep birlikte hareket etmemiz lazım. Elbette yerel seçimler önemlidir, demokrasinin yerel ayağıdır. Halkımızın iradesini yansıtma gibi bir sorumluluğumuz var. Geçmişte kayyumlar halkın iradesine ipotek koydu. Bundan sonra halk olarak kayyum siyasetine karşı direneceğiz. Sadece seçilmiş arkadaşlara sorumluluk düşmüyor. Bu partinin üyesi olan, yöneticisi olan, bu partiye gönül vermiş her arkadaşımıza büyük görevler düşüyor. Eğer mücadelemiz Kürt halkının geleceği için ise kırgınlıklara yer yok. Hep birlikte bu süreci en güçlü şekilde yürütme sorumluluğumuz var. Bu değerleri yaratanlara sahip çıkacağız. Bizim siyasetimiz geleceğimizi özgürleştirmektir. Özgür ve demokratik bir geleceği kurmaktır” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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