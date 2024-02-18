Başından vurulan 18 yaşındaki İdan'ın cinayet şüphelisi kuzeni tutuklandı MARDİN'de, 13 Şubat'ta başından silahla vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden İdan Yavuz'un (18) ölümü ile ilgili gözaltına 4 akrabasından kuzeni E.Y. (17) tutuklandı. Olay, 13 Şubat akşam saatlerinde, Mazıdağı ilçesi kırsal Kocakent Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki caminin yakınlarındaki evinden çıkan İdan Yavuz'u, cami cemaati, başından silahla vurulmuş halde hareketsiz buldu. Yüzü tanınmayacak halde olan Yavuz için imam, cami hoparlörlerinden yaralı bir gencin bulunduğunu anons etti. Anonsun ardından ailesi tarafından teşhis edilip, Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne götürülen Yavuz, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada İdan'ın amcası F.Y., yengesi G.Y. ve kuzeni E.Y. ile ismi öğrenilemeyen diğer kuzeni gözaltına alındı. Yavuz'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Kocakent Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Amca, yenge ve diğer kuzen serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.02.2024 - 13:52 Güncelleme: 18.02.2024 - 13:55 facebook

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