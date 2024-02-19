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        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

        Mardin'de bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 12:58 Güncelleme: 19.02.2024 - 12:58
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        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
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        Mardin'de bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 10 şüpheli gözaltına alındı.

        ​​​​​​​İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışmalarda, bir haftada 10 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramalarda, 550 gram skunk, 3 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 71 sentetik ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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