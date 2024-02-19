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        Mardin'de horoz dövüştüren 83 kişiye 578 bin TL ceza

        MARDİN'dehoroz dövüştürerek bahis oynayan 83 kişiye 578 bin 250 TL idari para cezası uygulandı. Midyat'ta horoz dövüşü yapıldığı ihbarı sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, horoz dövüştürerek bahis oynayan 83 kişiye 578 bin 250 TL idari para cezası uygulandı. Horoz dövüştürenlere yer temin V.B., Ş.M. ve Ö.B gözaltına alınırken, aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Dövüştürülen 54 horoz da Doğa ve Milli Parklar Midyat Şubesi'ne teslim edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 16:24 Güncelleme: 19.02.2024 - 16:30
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        Mardin'de horoz dövüştüren 83 kişiye 578 bin TL ceza
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        MARDİN'dehoroz dövüştürerek bahis oynayan 83 kişiye 578 bin 250 TL idari para cezası uygulandı. Midyat'ta horoz dövüşü yapıldığı ihbarı sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, horoz dövüştürerek bahis oynayan 83 kişiye 578 bin 250 TL idari para cezası uygulandı. Horoz dövüştürenlere yer temin V.B., Ş.M. ve Ö.B gözaltına alınırken, aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Dövüştürülen 54 horoz da Doğa ve Milli Parklar Midyat Şubesi'ne teslim edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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