Mardin'de horoz dövüştüren 83 kişiye 578 bin TL ceza MARDİN'dehoroz dövüştürerek bahis oynayan 83 kişiye 578 bin 250 TL idari para cezası uygulandı. Midyat'ta horoz dövüşü yapıldığı ihbarı sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, horoz dövüştürerek bahis oynayan 83 kişiye 578 bin 250 TL idari para cezası uygulandı. Horoz dövüştürenlere yer temin V.B., Ş.M. ve Ö.B gözaltına alınırken, aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Dövüştürülen 54 horoz da Doğa ve Milli Parklar Midyat Şubesi'ne teslim edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.02.2024 - 16:24 Güncelleme: 19.02.2024 - 16:30 facebook

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