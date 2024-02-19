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        Mardin'de horoz dövüştüren 83 kişiye 578 bin 250 lira ceza verildi

        Mardin'in Midyat ilçesinde horoz dövüştürdüğü tespit edilen 83 kişiye 578 bin 250 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 16:09 Güncelleme: 19.02.2024 - 16:09
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        Mardin'de horoz dövüştüren 83 kişiye 578 bin 250 lira ceza verildi
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        Mardin'in Midyat ilçesinde horoz dövüştürdüğü tespit edilen 83 kişiye 578 bin 250 lira ceza uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Acırlı Mahallesi'nde horoz dövüşü yapıldığının tespit edilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 54 horozun dövüştürüldüğü belirlendi. Kumar oynamak için yer ve imkan sağladıkları gerekçesiyle V.B, Ş.M. ve Ö.B. gözaltına alındı.

        Horoz dövüşünün yapıldığı alanda yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Ekipler tarafından horoz sahipleri ile bahis oynayan 83 kişiye 578 bin 250 lira para cezası uygulandı.

        Horozlar, Mardin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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