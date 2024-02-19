Mardin'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

MARDİN'in Yeşilli ilçesinde 2 katlı evin birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ev, kullanılamaz hale geldi. Yangın, akşam saatlerinde Yeşilli ilçesi Bahçebaşı Mahallesi'nde bulunan Şehabettin Şafak’a ait 2 katlı evin birinci katında meydana geldi. İhbarla yangın yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre yangının, elektrik kontağından çıktığı öğrenildi.

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