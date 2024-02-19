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        Mardin'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

        MARDİN'in Yeşilli ilçesinde 2 katlı evin birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ev, kullanılamaz hale geldi.  Yangın, akşam saatlerinde Yeşilli ilçesi Bahçebaşı Mahallesi'nde bulunan Şehabettin Şafak'a ait 2 katlı evin birinci katında meydana geldi. İhbarla yangın yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre yangının, elektrik kontağından çıktığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 23:50 Güncelleme: 19.02.2024 - 23:55
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        Mardin'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
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        MARDİN'in Yeşilli ilçesinde 2 katlı evin birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ev, kullanılamaz hale geldi.  Yangın, akşam saatlerinde Yeşilli ilçesi Bahçebaşı Mahallesi'nde bulunan Şehabettin Şafak’a ait 2 katlı evin birinci katında meydana geldi. İhbarla yangın yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre yangının, elektrik kontağından çıktığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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