14 Şubat'ta eşiyle kavgası sonrası vuruldu, yaşam savaşını kaybetti MARDİN'de, 14 Şubat akşamı kavga ettiği eşinin akrabalarına haber vermesiyle, kuzeni Heval Oral'ın sokakta silahla vurduğu Mehmet Şirin Tuncay (34), bugün hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Oral, tutuklandı. Olay, 14 Şubat'ta Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi Ersoylu Caddesi 326'ncı Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen 2 çocuk babası Mehmet Şirin Tuncay, bir kişinin başına ve bacağına tabancayla ateş etmesi sonucu yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay, buradan da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polisin çalışmasında, Mehmet Şirin Tuncay'ın o akşam eşiyle kavga ettikten sonra evden çıktığı ve eşinin kavgayı yakınlarına haber verdiği belirlendi. Olayı ise, sokağa gelen eşinin erkek kuzeni Heval Oral'ın gerçekleştirdiği tespit edildi. Belirlenen adresinde yakalanıp gözaltına alınan Heval Oral, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Mehmet Şirin Tuncay, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Tuncay'ın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.02.2024 - 17:50 Güncelleme: 20.02.2024 - 17:55 facebook

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