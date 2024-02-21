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        Kızıltepe Belediyesi öğrencilere spor malzemesi desteğinde bulundu

        Kızıltepe Belediye tarafından okullara spor malzemesi desteği verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 12:05 Güncelleme: 21.02.2024 - 12:05
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        Kızıltepe Belediyesi öğrencilere spor malzemesi desteğinde bulundu
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        Kızıltepe Belediye tarafından okullara spor malzemesi desteği verildi.

        Kızıltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve içerisinde masa tenisi topu ve raketi, badminton raketi ve topu, antrenman yeleği, atlama ipi, voleybol, basketbol, futbol ve hentbol topu, basketbol çember filesi, kaleci eldiveni, sek sek brandası, fiziksel etkinlikler seti, jimnastik ve voleybol filesi bulunan setler okul yönetimlerine teslim edildi.

        Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, her yıl spor malzemeleri konusunda okullara gereken desteği sağladıklarını söyledi.

        Şahin, "Gençlerimizin iyi ve gelişmiş ortamlarda en iyi ekipmanlar ile eğitim almalarını önemsiyor ve destek oluyoruz. Kızıltepe'de spor ve sporcuya verdiğimiz desteği sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

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