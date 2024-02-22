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        Mardin'de 70 kilo metamfetamin ele geçirildi; polisin sıkı takibi kamerada

        MARDİN'depolisin düzenlediği operasyonda 70 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alınırken, polisin sıkı takibi kameraya yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışmada, Yeşilli ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşıldı. Tespit edilen şüphelilerin bulunduğu otomobil, takibe alındı. Polisleri fark edip, araçla kaçmaya çalışan şüpheliler, ekiplerin otomobilin önünü kesmesi ile yakalandı. O anlar kameraya yansırken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Otomobil ile şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada; 36 kilo 400 gramı sıvı olmak üzere toplam 70 kilo 400 gram metamfetamin ve uyuşturucu yapımında kullanılan 28 kilo kimyasal madde ele geçirildi. İşlemleri sonrası şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol kararı serbest kaldı. Soruşturma sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 10:42 Güncelleme: 22.02.2024 - 10:48
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        Mardin'de 70 kilo metamfetamin ele geçirildi; polisin sıkı takibi kamerada
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        MARDİN'depolisin düzenlediği operasyonda 70 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alınırken, polisin sıkı takibi kameraya yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışmada, Yeşilli ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşıldı. Tespit edilen şüphelilerin bulunduğu otomobil, takibe alındı. Polisleri fark edip, araçla kaçmaya çalışan şüpheliler, ekiplerin otomobilin önünü kesmesi ile yakalandı. O anlar kameraya yansırken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Otomobil ile şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada; 36 kilo 400 gramı sıvı olmak üzere toplam 70 kilo 400 gram metamfetamin ve uyuşturucu yapımında kullanılan 28 kilo kimyasal madde ele geçirildi. İşlemleri sonrası şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol kararı serbest kaldı. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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